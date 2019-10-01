Поспіх під час зміни Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці, - Южаніна

Таку думку висловила народна депутатка Ніна Южаніна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з податкової і митної політики, передає Мінпром.

"У законопроєкті №1210 ви насправді змішали всі питання в купу, не підозрюючи, що робите в першу чергу погану послугу самим собі", – заявила вона, звертаючись до голови комітету Данила Гетманцева і членів парламентського комітету.

Зокрема, вона розповіла, чому раніше законопроєкти щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS не реєструвалися і не розглядалися в сесійній залі. "Цей законопроєкт може бути ухвалений лише спільно з проведенням одноразового декларування для фізичних осіб, – підкреслила нардепка. – І саме тому всі переговори з МВФ крутилися навколо того, як провести це декларування, щоб імплементувати в українське законодавство, в тому числі і оподаткування контрольованих іноземних компаній".

Н.Южаніна зазначила, що сьогодні законодавці фактично "вирвали" з Плану ту частину, яка погіршить роботу бізнесу, і намагаються ухвалити її в комплексному законопроєкті.

"Якщо цей законопроєкт буде винесено у залу в такому вигляді, то до грудня відбудеться або зміна резидентства, або переструктурування бізнесу так, що ви в Україні не побачите жодного середнього та великого бізнесу. Тому хорошу і таку необхідну ідею для України не перетворюйте через поспіх ухвалення просто на страшні негативні наслідки для української економіки", – сказала Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що поспішне ухвалення законопроєкту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, але і призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт, як такий, що шкодить розвитку бізнесу в країні.





