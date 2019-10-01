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01.10.19 14:42

ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором України Юрієм Луценком.

ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР.

"За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком", - повідомили в пресслужбі.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу, воно є фактовим.

У своїй заяві Арахамія зазначає, що Луценко, можливо, у змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

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