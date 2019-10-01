Заступник командира військової частини піде під суд за незаконну передачу землі в комунальну власність

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт у цій справі направлено до суду.

"Досудовим розслідуванням встановлено: військовослужбовець, виконуючи обов’язки командира військової частини, підписав документ про переведення 3000 квадратних метрів землі Міноборони з державної у комунальну власність", - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки).

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону.

Санкція статті: у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.