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01.10.19 15:14

Заступник командира військової частини піде під суд за незаконну передачу землі в комунальну власність

Через дії заступника командира військової частини Міністерство оборони України втратило понад 3000 квадратних метрів землі, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень.

Заступник командира військової частини піде під суд за незаконну передачу землі в комунальну власність

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обвинувальний акт у цій справі направлено до суду.

"Досудовим розслідуванням встановлено: військовослужбовець, виконуючи обов’язки командира військової частини, підписав документ про переведення 3000 квадратних метрів землі Міноборони з державної у комунальну власність", - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки).

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону.

Санкція статті: у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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