Комітет рекомендував Раді проголосувати в першому читанні за законопроєкт про столицю авторства групи Ткаченка, а решту - відхилити

Рішення запропонувати сесійній залі підтримати зареєстрований групою народних депутатів із фракції "Слуга народу" на чолі з Олександром Ткаченком законопроєкт №2143-3 члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас ще дві законодавчі ініціативи щодо внесення змін до закону про столицю України - місто-герой Київ - №2143 авторства групи нардепів від "Слуги народу" на чолі з Андрієм Клочком, №2143-1 авторства групи нардепів із фракції "Євросолідарність" на чолі з Сергієм Алєксєєвим і №2143-2 авторства групи нардепів фракції "Голос" на чолі з Андрієм Осадчуком - комітет рекомендував відхилити.

Присутній на засіданні комітету мер Києва Віталій Кличко запропонував направити всі чотири законопроєкти на експертизу до Венеціанської комісії.

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"Усі чотири законопроєкти мають пройти експертизу Венеціанської комісії", - сказав Кличко, додавши, що необхідно також обговорити законопроєкти з експертами та представниками громадськості, а "не ухвалювати законопроєкт вузьким колом".

Він також висловив здивування у зв'язку з тим, що з "такою поспішністю" влада країни прагне внести зміни до закону про столицю.