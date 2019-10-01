ДБР вилучило секретні документи щодо інциденту в Керченській протоці, - Труба

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розслідуємо рішення керівників держави, які в подальшому мали вплив на політичні процеси, які відбулися як в межах нашої країни також і за межами. Найважливіше у цьому провадженні, щоб слідчі діяли професійно. Ми проводимо багато виїмок, вилучаємо багато документів, які становлять державну таємницю. Ці документи вилучаються не лише в одному органі", - розповів Труба.

Крім того директор Бюро повідомив: "У нас вже проведені всі вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дасть відповіді на всі запитання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчі ДБР допитали міністерку фінансів Маркарову в справі про "Приватбанк"

Також Труба вказав на небезпеку витоку службової інформації, який міг бути в результаті недавньої прослушки.

"Це найбільша загроза, яка може бути за результатами цієї прослушки, яка відбувалася. Ця прослушка відбувалася не один день і не один тиждень", - підкреслив Труба.

Труба розповів про проведення розслідування кримінальної справи за фактом виявлення "прослушки" в його кабінеті.

"Перше, що ми встановлюємо: чи був дозвіл та ухвала суду на проведення такого прослуховування, і друге, якщо не було такого дозволу, чи причетні до нього правоохоронці. Якщо не правоохоронці, то хто вчинив цей злочин. Наді мною є докази вчинення такого злочину. Саме в цьому вентиляційному каналі було виявлено мікрофон. І цинізм та зухвалість цього злочину полягає в тому, що не лише в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також", - зазначив Труба.

Читайте також: Таємна інформація у справі про захоплення моряків рішенням суду відкрита для ДБР і може стати доступною для РФ, - адвокат Головань

Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.

22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.