Суд про повернення акцій "ПриватБанку" Коломойському знову перенесли

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Наголошується, що в суд надійшло клопотання про призупинення розгляду справи до вирішення питання про підсудність цієї справи саме Господарському суду. Відповідне рішення має ухвалити Верховний суд.

Попередні слухання у справі про повернення акцій "ПриватБанку" Коломойському відбулися 24 вересня. Тоді слухання також перенесли - на 1 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпсуд Києва переніс на 1 жовтня розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% та 16,5748% акцій ПриватБанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати до 26 березня зазначений договір купівлі-продажу.

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Під час слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пунктом щодо повернення їм акцій ПриватБанку, і суд задовольнив це клопотання. Водночас суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, ПриватБанк, а також зберігачів Укрексімбанк та "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносили, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхиляли.

Нині сторони провадять також численні інші судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку, а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

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Окрім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між ПриватБанком і його екс-акціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав таким, що не відповідає його юрисдикції позов ПриватБанку. Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід міри наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, проте він залишається в силі до розгляду апеляції. Оголошення рішення очікується не раніше за жовтень цього року.