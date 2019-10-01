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01.10.19 16:10

Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що для вирішення українського питання необхідна реалізація мінських домовленостей і інших варіантів для цього немає.

Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі

"Щодо українського питання - це мінські домовленості. І тільки мінські домовленості. Все дуже просто", - сказав Макрон, виступаючи в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що разом із канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним працює над тим, щоб ці домовленості реалізувалися на практиці.

Макрон повідомив, що сподівається у найближчі тижні провести саміт у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів. Він висловив сподівання, що ця зустріч дасть змогу "почати новий етап".

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