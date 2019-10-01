Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління по роботі з особовим складом СБУ

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, указом №725/2019 від 1 жовтня президент звільнив з цієї посади Бориса Баліоза.
Указом №726/2019 від 1 жовтня начальником Управління роботи з особовим складом СБУ призначено Ігоря Фараджева.
"Призначити Фараджева Ігоря Ельхановича начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - наголошується в документі.
Баліоз обіймав посаду начальника управління по роботі з особовим складом СБУ з січня 2015 року.