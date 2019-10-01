У відповідь на повернення делегації РФ у ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+", - Ясько

Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а відтак незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу", - розповіла Ясько.

До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Народний депутат відзначила, що група буде збиратися не лише у Страсбурзі. Зокрема, наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї.

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Учасники "Балтік+" запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ. Пізніше на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту сесії ПАРЄ приєдналася і Польща.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.