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01.10.19 17:00

Терористи з НЗФ "ДНР" "засудили" жительку Горлівки на 11 років колонії за нібито шпигунство на користь СБУ

Пособники окупантів стверджують, що горлівчанка Марина Чуйкова нібито збирала для СБУ дані "військового характеру" про "міліцію ДНР". Сини жінки домагаються її звільнення вже понад рік.

Терористи з НЗФ "ДНР" "засудили" жительку Горлівки на 11 років колонії за нібито шпигунство на користь СБУ

Бойовики захопили Марину Чуйкову в березні 2018 року, але "вирок" їй "винесли" тільки зараз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецкая правда".

Чуйкову звинувачують у тому, що вона в середині квітня 2016 року відвідувала підконтрольну Україні територію і нібито дала згоду співпрацювати з СБУ.

Стверджується, що жінка збирала відомості про бойовиків НЗФ "ДНР", робила знімки місць дислокації озброєння угруповання і відправляла в СБУ.

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Марина Чуйкова була затримана бойовиками НЗФ "ДНР" 19 березня 2018 року на блокпосту "Майорськ". У жінки двоє синів, які зараз живуть на підконтрольній українській владі території і домагаються її звільнення за допомогою міжнародних інстанцій. Вони дізналися про затримання мами від горлівських сусідів. НЗФ "ДНР" підтвердила утримання Чуйкової тільки влітку 2018-го. Сини Чуйкової заперечують, що вона могла шпигувати.

Минулого року Європейський суд з прав людини зобов'язав уряди України і Росії вжити негайних заходів для звільнення Марини Чуйкової.

Син Марини Чуйкової Сава розповів "Новинам Донбасу", що представники НЗФ "ДНР" на переговорах у Мінську підтвердили, що утримують її як полонену.

В межах переговорів Тристоронньої контактної групи йде підготовка обміну утримуваними особами між українською стороною і незаконними збройними угрупованнями "Л-ДНР". Попередньою формулою обміну є 69 (українців) на 208 (ті, кого вимагають "Л-ДНР"). Конкретні терміни обміну поки не називаються.

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