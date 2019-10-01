У Мінінфраструктури усунули керівників трьох портів за неефективний менеджмент і анонсували продовження звільнень

Відповідні накази від 30 вересня 2019 року підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Зазначається, що це перші, але не останні звільнення керівників портів.

"Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проекти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств. Войтенко входить до топ-10 рейтингу керівників державних компаній із найвищою заробітною платою, при цьому фінансовий стан підприємства викликає питання", - заявив очільник Міністерства.

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Згідно з інформацією Мінінфраструктури, Віктор Войтко був призначений в.о. директора ДП ОМТП з листопада 2017 року. За 2018 рік фактичний фонд заробітної плати Войтка склав 5,2 млн грн, у тому числі посадовий оклад – 1,4 млн грн, інші додаткові стимулюючі виплати – 3,8 млн грн., відповідно, середньомісячна заробітна плата - 439,99 тис. грн.

При цьому під керівництвом Войтка ДП ОМТП значно погіршив фінансово-економічні показники діяльності: при плановому розміру чистого доходу від реалізації продукції 323,6 млн грн фактично отримано лише 164,9 млн грн. А при плановому розмірі загальних доходів 552,0 млн грн фактично отримано 421,9 млн грн.

При цьому собівартість реалізованої продукції зросла з 188,2 млн грн у 2016 році до 222,8 млн грн у 2018 році, адміністративні витрати відповідно збільшилися з 31,9 млн грн у 2016 році до 51,3 млн грн у 2018 році. У підприємства також відсутні затверджені у встановленому порядку фінансові плани на 2019 та на 2020 роки.

Діяльність керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" також визнана такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі", - зазначається в повідомленні.