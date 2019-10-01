Верховний Суд поки не розглядатиме по суті позов Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора, - пресслужба суду

"Позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року ... якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні Верховного суду, розміщеному на сторінці суду у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У Верховному Суді нагадали, що ВАСУ мотивував відмову тим, що позивач пропустив строк звернення, а причини для відновлення цього терміну судом не визнає поважними.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду під час судового засідання, яке призначене на 3 жовтня 2019 року, вирішуватиме процесуальне питання стосовно наявності підстав для перегляду згаданої ухвали ВАСУ за нововиявленими обставинами. Таким чином, Верховний Суд поки не буде розглядати по суті позов Віктора Шокіна", - пояснили в суді.

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Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду розгляне 3 жовтня позов колишнього генерального прокурора Шокіна про поновлення на посаді.

Позов Шокіна значиться на сайті Верховного Суду в переліку справ, призначених до розгляду Касаційним адміністративним судом. Розгляд позову призначено на 10.00 3 жовтня.

Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

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Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".