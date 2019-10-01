Підписати "формулу Штайнмаєра" в редакції РФ - це припинити боротися і капітулювати, - Єлісєєв

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписати формулу Штайнмаєра в нав’язаній редакції - це припинити боротися і капітулювати. РФ постійно проштовхує ідею цього папірця. Для нас - нічого не погоджено поки все не погоджено. Плюс чітка дорожня карта. Спершу безпека, включно зі сталим і повним режимом припинення вогню!", - зазначив Єлісєєв.

Дипломат вважає, що Україні нав'язують просто сценарій: підписання формули, закон/амністія, вибори, визнання їх в ОБСЄ "в цілому", автономний статус.

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"І ми "щасливі" живемо з програним Донбасом під дистанційним управлінням з Москви. І це не тільки про зовнішню політику", - підсумував Єлісєєв.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку ухвалює закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не набудуть чинності.

Раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" буде обговорюватися лідерами "нормандської четвірки".



