Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в фейсбуці.

"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку України загалом. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і робота буде продовжена. Запитав чи розуміє Макрон справжню мету Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", - написав він.

За словами Сенцова, Макрон запитав про в'язницю, але він не став про це говорити, зазначивши, що тепер є речі і важливіші.

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"Замість цього я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 в Росії. Більшість з останніх кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються представити у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову чашку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: "Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених"", - додав Сенцов.