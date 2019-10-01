Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.10.19 17:44

Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили

Український режисер Олег Сенцов, звільнений нещодавно з російського ув'язнення, подарував президенту Франції свою тюремну чашку.

Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в фейсбуці.

"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку України загалом. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і робота буде продовжена. Запитав чи розуміє Макрон справжню мету Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", - написав він.

За словами Сенцова, Макрон запитав про в'язницю, але він не став про це говорити, зазначивши, що тепер є речі і важливіші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі. ВIДЕО

"Замість цього я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 в Росії. Більшість з останніх кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються представити у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову чашку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: "Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених"", - додав Сенцов.

Сенцов про зустріч з Макроном: Подарував йому свою тюремну чашку, відповіді щодо Путіна задовольнили 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100