Зменшення price caps поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні, - Донбасенерго

Про це йдеться у заяві ПАТ "Донбасенерго" на сторінці компанії в Facebook, пишуть Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

В заяві зазначається, що основна аргументація ініціаторів зниження рівня цінових обмежень (price caps) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку полягає в тому, що фактичний індекс API 2 та курс долара США відносно гривні суттєво знизились у порівнянні з показниками, які були враховані НКРЕКП при формуванні прогнозної оптової ціни електроенергії (ОРЦ) на 2019 рік. Проте в "Донбасенерго" звертають увагу, що ціна вугілля на світових торгових майданчиках (в тому числі API 2) має характерну сезонність і в осінньо-зимовий період вона суттєво зростає у порівнянні з іншими періодами року. Щодо курсу долара США до гривні, то за фактом попередніх років, він має тенденцію до збільшення в останньому кварталі року у порівнянні з другим-третім кварталами.

В компанії також зазначили, що ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" нижче від ціни теплової генерації в першому півріччі поточного року.

"За три місяці роботи нової моделі ринку середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" склала 1 648 грн/МВт*год, що на 6,4% нижче від ціни теплової генерації у першому півріччі 2019 року. При цьому на генерацію додатково покладається сплата акцизного збору в розмірі 3,2% від вартості проданої електроенергії.

Таким чином, вже зараз ціна на електроенергію для теплової генерації є на 22% меншою за ту, що враховувалась НКРЕКП в прогнозованій оптовій ринковій ціні на 2019 рік, та складає 1595 грн/МВт*год.", - повідомляється в заяві.

А також підкреслюється, що собівартість електроенергії теплової генерації не змінюється прямо від зміни паливної складової (паливна складова дорівнює близько 70-75% собівартості). Так, зниження собівартості на 22% дорівнює зниженню паливної складової на 25-30% при незмінних постійних витратах, що відповідає світовим тенденціям на ринку вугілля ("Середня ціна вугілля відповідно до біржового індексу API 2 за 9 місяців 2019 року на 30,7% менша за середню ціну відповідних 9 місяців 2018 та складає 63,6 доларів США за тонну").

В "Донбасенерго" наголосили, що вважають зменшення price caps неприпустимим, адже це поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні через збитковість виробництва електроенергії тепловими електростанціями.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).

Раніше комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов заявляв, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення.