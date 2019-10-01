Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.10.19 23:39

Закладено перехідний період 15 місяців, якщо це профанація, можна буде відстрочити або скасувати, - нардеп Железняк щодо нових законів про бізнес

Законопроекти №1053-1 і 1073 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг) викликали хвилю обурення серед підприємців. Вони пообіцяли Податковий майдан, якщо президент не ветує ці документи. Однак, найімовірніше, ці документи буде підписано.

Закладено перехідний період 15 місяців, якщо це профанація, можна буде відстрочити або скасувати, - нардеп Железняк щодо нових законів про бізнес

Про це перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми провели у комітеті робочу зустріч з підприємцями, на якій були також представники Мінфіну, податкової служби. Питання стосувалося РРО (Реєстратор розрахункових операцій - ред.), на який найбільше нарікань. Люди приїхали з різних регіонів і мали змогу навести свої аргументи. На щастя, більшість логічних речей нам вдалося на етапі підготовки до другого читання відстояти. Зменшили штрафи і відтермінували їх застосування, збільшили перехідний період до обов’язкового застосування РРО для "спрощенців", підвищили граничний оборот для ФОП 2 групи, закріпили норму, аби використання Книги обліку розрахункових операцій було необов’язковим, тощо. Але концептуально сам підхід не було змінено. І оскільки ці документи підтримані і монобільшістю, й урядом, навряд чи президент накладатиме на них вето. Хоч можливо, вони відкриють діалог щодо подальшої зміни податкового законодавства і будуть потроху пом’якшувати ухвалені норми. Там закладено великий перехідний період – 15 місяців, цього часу достатньо, щоб вносити якісь корективи.", - отметил нардеп.

При цьому він повідомив, що діалог з бізнесом ведеться постійно.

"Ми постійно спілкуємося з бізнесом, думаємо, що ще зможемо спростити. В кінцевій редакції виписали, що програмне забезпечення можна буде встановити на будь-який девайс, не потрібні жодні додаткові комплекси. Це важливо, бо таке програмне забезпечення буде знаходитися у вільному доступі, що усуває ризик монополізації.

Далі можна думати. Програмні РРО запустять через півроку, а перша хвиля ризикових груп, таких як реалізація ювелірки, зобов’язана перейти на них лише восени наступного року. Тож у нас ще є час, щоб ми як законотворці подивилися в тестовому режимі, чи воно взагалі працює. Якщо це профанація, впевнений, що це можна буде відтермінувати або скасувати", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, закони №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" Верховна Рада ухвалила 20 вересня.

Для того, щоб вони набрали чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.

Читайте повне інтерв'ю з першим заступником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови партії "Голос" Ярославом Железняком.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100