Кабмін уважно вивчає питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію, - Гончарук

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Опалювальний сезон вже через два тижні. Активно готуємося! Сьогодні провів селектор з регіонами. Проблем чимало. Працюємо... Всі хто потребує - отримають субсидії. Але водночас ми уважно вивчаємо питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію", - йдеться в повідомленні.
Також прем'єр підкреслив, що Кабмін докладе зусиль, щоб всі дитячі садки, школи, лікарні були з теплом, електроенергією і гарячою водою.
"Кожна українська сім'я аналогічно. Це питання енергетичної безпеки держави", - підсумував Гончарук.