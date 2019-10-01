Кабмін уважно вивчає питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію, - Гончарук

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон вже через два тижні. Активно готуємося! Сьогодні провів селектор з регіонами. Проблем чимало. Працюємо... Всі хто потребує - отримають субсидії. Але водночас ми уважно вивчаємо питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію", - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр підкреслив, що Кабмін докладе зусиль, щоб всі дитячі садки, школи, лікарні були з теплом, електроенергією і гарячою водою.

"Кожна українська сім'я аналогічно. Це питання енергетичної безпеки держави", - підсумував Гончарук.

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