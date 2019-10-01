Найкращі автомобілі і бронетехніку для ЗСУ виберуть на змаганнях, - Кривонос

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За підтримки нового керівництва "Укроборонпрому" і начальника Генерального штабу Збройних сил України в максимально короткі терміни буде організовано і проведено змагання серед військових автомобілів і бойових броньованих колісних машин щодо перевірки заявлених характеристик техніки, надійності і запобігання в майбутньому звинувачень у лобіюванні тих чи інших інтересів під час закупівлі техніки", - пообіцяв він.

Програма змагань передбачатиме три етапи: подолання перешкод на автодромі заводу КрАЗ; марш на Житомирський полігон; подолання природних перешкод на полігоні в комплексі зі стріляниною вдень і вночі. Всі етапи змагань зніматимуться з землі і з повітря.

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"Контролювати чесність змагань будуть представники видів Збройних сил України - ті, хто потім експлуатуватиме зразки і техніку "в полях", - сказав Кривонос.

Після завершення показу зразків автомобільної і бронетанкової техніки заплановано "відкрите об'єктивне підсумовування". У ньому братимуть участь виробники техніки, керівництво Міноборони, Генштабу ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби та "Укроборонпрому". За можливістю буде запрошено також президента України.