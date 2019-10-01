Захист інтелектуальної власності і інститут автоматизованого економічного оператора, - нардеп Железняк розповів, що ВР робить для боротьби з контрабандою

Про це перший заступник голови комітету, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми не можемо прийняти законопроєкт про заборону контрабанди чи контрафакту (посміхається, – авт.). Це буде популізм у стилі деяких шоуменів, про яких ми сьогодні згадували. Але комітет уже опрацював низку законів по напрямку митниці. Зокрема, ухвалено і підписано президентом закон про режим спільного транзиту. Я впевнений, що це значний удар по контрабанді, тому що одна із головних проблем для нас – це просто брак обміну інформацією. Це найпростіший спосіб зрозуміти, що десь щось пішло не так, якщо маєш інформацію про відправку 10 айфонів, а за документами заходить 10 блокнотів. І як показує практика, десь не так воно пішло на українській митниці. Не розповідатиму детально про цей документ, ви добре його знаєте, адже він ухвалений у першому читанні парламентом минулого скликання, ми його допрацьовували.

Ще один важливий документ, за словами Железняка, – законопроєкт, яким запроваджується інститут автоматизованого економічного оператора. Ми також його доопрацювали до другого читання і винесемо на голосування найближчими тижнями. Це суттєве спрощення роботи для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Проєктом пропонується запровадити дієвий механізм, аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання. Майбутнє визнання митними органами країн ЄС вітчизняних підприємств зі статусом автоматизованого економічного оператора забезпечить участь останніх у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів і підвищить їхню конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках", - упевнений нардеп.

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Ще один закон - про захист права інтелектуальної власності. "Зокрема, я впевнений, що виправлять цю норму про визнання контрафактом за рішенням іноземного суду", - зазначив Железняк.

На його думку, "найголовніше, що, точно буде пов’язано з боротьбою з контрабандою, це, хай як дивно, реформа самої митної служби. Я сподіваюсь, що і Максим Нефьодов, і заступники, яких він призначить, і вся команда загалом над цим активно працюватимуть. І я б дуже хотів вірити, що ми можемо ухвалити геніальні закони – і вони будуть працювати, як повинні. Але, як показує досвід, якщо контролюючий орган не має бажання їх втілювати, то у багатьох випадках всі ці закони залишаються, на жаль, лише декларативними нормами. Та хотілося б, щоб країна змінилася", - резюмував Железняк.

Читайте повне інтерв'ю з першим заступником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови партії "Голос" Ярославом Залізняком.