Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела

Про це повідомляє з посиланням на множинні анонімні джерела російське державне інформагентство "ТАСС", інформує Цензор.НЕТ.

"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками глав "нормандської четвірки", - цитує ТАСС слова одного з джерел.

Інформагентство стверджує, що підписи під документом поставили також представники Росії, ОБСЄ і так званих "ДНР" і "ЛНР" (незаконні збройні формування, які утримують владу на тимчасово непідконтрольній території Донбасу. - Ред.).

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"Всі сторони підписали листа на адресу ОБСЄ з повідомленням, що кожна сторона підтримує формулу і її виконання", - уточнили, за даними ТАСС, джерела.

Російський "Интерфакс" також із посиланням на джерела повідомляє, що контактна група, крім цього, погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках на Донбасі. Обмін полоненими при цьому на зустрічі не обговорювався.

За словами джерела "Інтерфаксу" в контактній групі, підписання "формули Штайнмаєра" створює передумови для саміту країн "нормандського формату".

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