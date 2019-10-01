Фракція "ЄС" вимагає в Раді звіту Пристайка і Рябошапки щодо розмови Трампа і Зеленського і пошуку шляхів збереження антипутінської коаліції

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час виступу на Погоджувальній раді, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" так само як вся країна, і весь світ уважно слідкували за першим візитом президента Зеленського на 74-ту сесію ГА ООН. Безумовно, ми вітаємо те, що під час виступу з цієї найвищої світової трибуни президент Зеленський називав Росію країною-агресором, згадав трагічну долю нашого героя Василя Сліпака, вбитого російськими найманцями, але, на жаль, цей достойний виступ був перекреслений тим скандалом, який розгорнувся навколо телефонної розмови президентів двох країн і чітко засвідчив, як довго можна формувати антипутінську коаліцію в світі і як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити.

"Поки у Вашингтоні сварка через Україну, Путін усміхається". Такий заголовок у The Wall Street Journal є, мабуть, найбільш м’який і відображує ту ситуацію, яка сьогодні утворилася в міжнародних медіа стосовно цього скандалу",- сказала Геращенко.

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За її словами, "Європейська Солідарність" вважає, що на сьогодні всі разом, – влада і опозиція, офіс президента, МЗС, парламент мають докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й "розрулити" його для того, щоб не залишалося образи партнерів України по ЄС, по нормандському формату, для того, щоб владі вдалося зберегти двопартійну підтримку в США, а це те, над чим так довго працювала команда Петра Порошенка.

"Ми вважаємо, що важливо ініціювати запрошення до Верховної Ради міністра закордонних справ Вадима Пристайка, для того, щоб з перших вуст почути бачення не тільки виходу з цієї ситуації, а й мінського, нормандського форматів. Так само і генерального прокурора Руслана Рябошапку, тому що у суспільстві виникає багато запитань, що ж за реформи відбуваються в новій команді, коли ми маємо серйозне посилення через законодавство офісу генпрокурора і "100 свого генпрокурора".

Я вважаю, що було б непогано, щоб ми могли задати генпрокурору питання стосовно перехідного правосуддя, а він говорив, що працює над цим. Це дуже важлива тема, до якої має бути причетний парламент, в контексті врегулювання війни на Донбасі", – наголосила Геращенко.

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