56 осіб, зокрема 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

У Путильське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 3 години до районної лікарні потрапили 11 місцевих жителів з гострим гастроентероколітом невстановленої етіології. Зазначається, що станом на 15:30 кількість захворілих становила 50 осіб, зокрема 9 дітей віком від 5 до 15 років. У поліції розповіли, що всі постраждалі 30 вересня гостювали на весіллі в одному з ресторанів с. Путила.

Аналогічне повідомлення надійшло в Сторожинецький відділ поліції - в місцеву лікарню з харчовим отруєнням звернулися 5 дорослих та 8-річна дитина. Постраждалі 29 вересня були на весіллі в ресторані в селищі Красноїльськ.

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"Зараз потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний, загрози життю і здоров'ю немає", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зібрали пояснення у лікарів і потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".