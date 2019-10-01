Філатов: пріоритетом міської влади в Дніпрі у 2020 році стануть внутрішньоквартальні дороги і благоустрій дворів

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі програми "Грані" на "34 каналі", передає Цензор.НЕТ.

Роботи вже почалися. До кінця року в місті планують оновити дороги в 100 дворах.

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"Це дуже важка робота, тому що навіть не всі підрядні організації готові за це братися. Простіше класти асфальт на великій дорозі - це інший бюджет і технічні можливості, ніж руками знімати бордюри, виставляти їх під лінійку: дуже багато клопоту й інші обсяги. З першого дня свого правління я говорив, що для того, щоб зробити всі внутрішньоквартальні дороги, враховуючи той бюджет, який є зараз, потрібно 7 років. Але в 2020-му це буде пріоритетом міської влади", - зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.