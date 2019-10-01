Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"1 жовтня відбулося підготовче засідання за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", Седлецької Н., Савчука М., Єгошина В. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.

На засіданні у вівторок представник відповідача Наталії Седлецької заявив клопотання про витребування доказів, суд відмовився задовольнити це клопотання.

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У підготовчому засіданні оголошено перерву до 4 жовтня.

Нагадаємо, Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що в 2018 році - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три зльоти і три вильоти.

Він подав позов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказано трьох журналістів - Валерія Єгошина, Максима Савчука та Наталю Седлецьку, а також НСТУ.