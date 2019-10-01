Чекаємо нового етапу звільнення утримуваних осіб за підсумками обговорення на ТКГ 1 жовтня - Зеленський

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Чекаємо всі цього. Для нас, ви знаєте, що повернення українських громадян є пріоритетом, і для мене особисто, я думаю, що для кожного українця", - зазначив він.
Особливу увагу хочу приділити вашому колезі - кореспонденту Станіславу Асєєву, якому вчора виповнилося 30 років, який більше двох років знаходиться у в'язниці в "ДНР". Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення та повернення всіх наших громадян, всіх громадян України", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.