Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31.12.2019, буде розроблено новий закон, - Зеленський

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон "Про особливий статус Донбасу" діє - ви знаєте, що він є, і він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон", - сказав він.
Цей новий закон буде розроблено "в тісній співпраці з суспільством", пообіцяв Зеленський.
"Розробить парламент у тісній співпраці і публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції, ніякої", - підкреслив президент.