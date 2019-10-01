Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я, двічі обстрілявши ділянки розведення сил, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- в районі Богданівки, по ділянці розведення - з крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Золотого, по ділянці розведення, - зі стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок її ворожих обстрілів з нашого боку не було.