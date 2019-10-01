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01.10.19 20:53

Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я, двічі обстрілявши ділянки розведення сил, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення мінських домовленостей, противник відкрив вогонь із крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівки.

Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я, двічі обстрілявши ділянки розведення сил, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок її ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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