Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я, двічі обстрілявши ділянки розведення сил, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

в районі Богданівки, по ділянці розведення - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;

поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Золотого, по ділянці розведення, - зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок її ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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