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01.10.19 20:52

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.

Пряма трансляція з акції націоналістів:

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