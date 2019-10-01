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01.10.19 20:52
"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.
Пряма трансляція з акції націоналістів:
Відео - Національний корпус
ВІДЕО, ФОТО - Олег Богачук
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