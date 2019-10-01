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01.10.19 20:52

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після брифінгу В.Зеленського біля офісу Глави держави розпочалася акція націоналістів.

Пряма трансляція з акції націоналістів:

Відео - Національний корпус

Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 01
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 02
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 03
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 04
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 05
Ні капітуляції, - акція націоналістів під офісом президента 06

ВІДЕО, ФОТО - Олег Богачук 

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