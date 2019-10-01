Обмін полоненими на Донбасі може бути узгоджено 15 жовтня, - Сайдік

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже на це сподіваюся, всі цього дуже хочуть. Сторони дуже старанно працюють над цим питанням", - сказав Сайдік.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Він також сказав, що на засіданні в столиці Білорусі "обговорювалося питання про наступний етап звільнення наших полонених".

Російські ЗМІ, інформуючи про нинішні переговори в Мінську, навпаки, стверджують, що питання обміну полоненими не обговорювали.