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01.10.19 21:26

"Формула Штайнмаєра", - це не один документ, а листи від учасників ТКГ, - Сайдік

Єдиного документа з текстом так званої "формули Штайнмаєра" не існує. Учасники Тристоронньої контактної групи підтвердили текст домовленостей листами на адресу представника ОБСЄ.

"Формула Штайнмаєра", - це не один документ, а листи від учасників ТКГ, - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня сьогодні члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст "формули Штайнмаєра", - пояснив він.

Сайдік додав, що під кожним листом стоять підписи авторів.

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На уточнююче запитання про те, чи не стоять підписи всіх учасників контактної групи під єдиним текстом, Сайдік відповів: "Як я і сказав, підписи стоять під окремими листами".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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