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01.10.19 21:32

Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос"

Партія "Голос" наполягає на проведенні закритого засідання парламенту, на якому президент Володимир Зеленський пояснив би депутатам, які саме домовленості Україна підписала в Мінську.

Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос"

У партії також хочуть, щоб Зеленський пояснив, на які поступки він готовий піти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Голосу".

"З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої "формули Штайнмаєра", - сказано в повідомленні.

В "Голосі" підкреслили, що виступають категорично проти проведення виборів на окупованих територіях без повного безумовного контролю держави за українсько-російським кордоном.

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"Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном. Якщо контролю над кордоном не буде, вибори не можна вважати ані демократичними, ані безпечними, ані вільними, навіть якщо такими їх назвуть міжнародні експерти", – додали в партії.

Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - Голос 01


Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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