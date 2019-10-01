Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському відновлять 7 жовтня, - Сайдік

Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами дипломата, 7 жовтня буде відновлено розведення сил і засобів в Золотому і Петровському. "Ці два важливі кроки були зроблені на вимогу "нормандської четвірки". І я сподіваюся, що цим ТКГ сприяє подальшій роботі в нормандському форматі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

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