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01.10.19 21:55
Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році. ВIДЕО
Органи МВС відзвітували про ситуацію з паломництвом хасидів до Умані цьогоріч. Великих інцидентів не зафіксовано.
Як передає
Цензор.НЕТ, п
ро це йдеться в
сюжеті "Поліцейської хвилі" на телеканалі Еспресо ТВ.
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