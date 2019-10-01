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01.10.19 21:55

Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році. ВIДЕО

Органи МВС відзвітували про ситуацію з паломництвом хасидів до Умані цьогоріч. Великих інцидентів не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Поліцейської хвилі" на телеканалі Еспресо ТВ.

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