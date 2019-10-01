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01.10.19 22:11

"Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти"

У матчі групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" на останній хвилині забив переможний гол італійській "Аталанті".

"Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти"

"Аталанта" - "Шахтар" 1:2 (1:1)

Голи: Сапата Д., 28 (1:0); Жуніор Мораес, 41 (1:1); Соломон, 95 (1:2)

"Аталанта": Голліні; Толо; Хатебур (Гозенс, 57); Кастанья; Масьєлло А. (Мюріель, 68); Паломіно; де Рон; Пашалич; Ілічич (Малиновський, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.

"Шахтар": Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Ісмаїлі; Матвієнко Н.; Степаненко; Коваленко Вік.; Алан Патрік (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуніор Мораес

Попередження: Ілічич, 44; де Рон, 49; Толо, 80; Малиновський, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуніор Мораес, 45; Болбат, 64

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