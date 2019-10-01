"Питань стало більше, ніж було", - Клімкін про "формулу Штайнмаєра"

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Текст ("формули Штайнмаєра" - ред) ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути В ЦІЛОМУ вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами", - написав Клімкін.
Екс-глава МЗС нагадує, що вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність на Донбасі російських військ. Це також повне роззброєння і повний контроль над кордоном. Повна участь усіх українських ЗМІ, політичних партій, переселенців, організація виборів українською ЦВК.
"Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - припустив Клімкін.
Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - підсумував дипломат.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".