Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра"

Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Сподіваємося це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації мінських домовленостей", - написала Захарова.



Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

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