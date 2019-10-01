Митні платежі за рік знизилися на $66 млн, незважаючи на зростання імпорту, - Острікова

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Митні платежі (в$) в серпні цього року впали на 9,7% порівняно із серпнем 2018р. ($998 млн проти $1105 млн). При тому, що обсяг імпорту зріс - $ 5,036 млрд у 2019 відносно $4,957 млрд у 2018", - написала вона.

За словами Острікової, в уряді падіння митних платежів пояснюють низькою вартістю імпортної нафти, пільговим імпортом обладнання для зеленої енергетики і тим, що "Нафтогаз" оформляє частину газу не в режимі імпорту, а в режимі "митний склад".

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"Всі ці фактори відповідальні за max 3,7% падіння. Ще 6% падіння платежів спричинило щось інше.", - утверждает Острикова.

"Підсумую: митні платежі у $ падають. При тому, що обсяг імпорту зріс. Фактори нафти і газу не релевантні, адже їх компенсувало зростання імпорту інших товарів. На обладнання для відновлювальної енергетики, яке імпортується з пільгою з пдв, можна списати max 3,7% падіння зборів. Де загубились ще 6%, а це $66 млн або 1,6 млрд грн?!" - переймається питанням колишній нардеп.