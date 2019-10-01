Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати Мюллера, - The Guardian

Про це пише британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними ЗМІ, до цих контактів із закордонними лідерами були залучені міністр юстиції США Вільям Барр та державний секретар Майк Помпео. Зокрема, як стало відомо Wall Street Journal, держсекретар США Майк Помпео був серед посадовців, які чули розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня.

Газета The New York Times повідомила, що Трамп просив прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона посприяти генпрокурору Вільяму Барру в отриманні інформації, яка може допомогти з'ясувати першопричини розслідування Мюллера.

Цю інформацію телеканалу CBS підтвердили посадові особи у міністерстві юстиції. Джон Дюргем, прокурор США у Коннектикуті, що очолює перегляд дій ФБР і ЦРУ від 2016 року "збирає інформацію з різноманітних джерел, зокрема з низки інших країн", - заявила речниця мін'юсту США Керрі Купек.

Вона додала, що через це "за запитом міністра юстиції Барра президент сконтактував з іншими країнами, аби попросити їх представити міністра юстиції та пана Дюргема відповідним посадовцям". Однак, про які саме країни йдеться, вона не повідомила.

За інформацією The Washington Post, ці країни включали Велику Британію та, ймовірно, Італію.

Розшифровку розмови Трампа і Моррісона Білий дім оприлюднювати відмовився.

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