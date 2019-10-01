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01.10.19 23:02

Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив підписання українською стороною так званої "формули Штайнмаєра".

Берлін вітає підписання Україною так званої "формули Штайнмаєра", - Маас

Про це він заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мені приємно, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську сьогодні привела до очікуваного прогресу. Це відкриває двері в N4 (нормандський формат. - Ред.) і інші етапи імплементації мінських домовленостей", - заявив Маас.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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