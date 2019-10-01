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01.10.19 23:26

Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію тютюну для кальянів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території обласного центру здійснюється незаконне зберігання і продаж (в т. ч. через інтернет) тютюну для кальянів іноземного виробництва, ввезеного на територію України поза митним контролем.

За результатами обшуків, проведених на підставі постанов суду, в місцях зберігання і реалізації продукції з незаконного обігу вилучено понад 400 кг тютюну для кальянів іноземного виробництва в асортименті, розфасованого в пачки різної ваги без марок акцизного податку України.

Вилучені ТМЦ загальною вартістю майже 1,2 млн грн. передано на відповідальне зберігання.

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Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі 01
Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі 02
Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі 03
Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі 04
Податківці вилучили з незаконного обігу понад 400 кг тютюну для кальянів в Одесі 05

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