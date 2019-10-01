Білецький оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Білецький зазначив: "Сьогодні відбулося те, що Черчілль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну".

Зеленський зрадив 16 тисячам українців, які загинули на фронті.

Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову, щоб показати цій владі: ми такі самі, які були 5 років тому, у нас є власна гідність, у нас є почуття честі і ми готові боротися за нашу країну!

Ми не боїмося ні влади, ні ворога. Ми можемо зупинити капітуляцію і ми повинні це зробити".





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