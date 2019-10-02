Потрібно хоча б побачити "червоні лінії", за які пообіцяв не заходити Зеленський, - Клімкін про домовленості стосовно Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Я чую, що червоні лінії у питанні Донбасу залишаться недоторканими. Хочу ці червоні лінії побачити. Чітко і недвозначно сформульованими. Впевнений, що цього хоче все українське суспільство. Кожний українець має право знати, яку ціну і за що ми платимо".

"Вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання ким, як та коли? Без цього Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу. Вона має бути вмонтована в план дій - в дорожню карту", - резюмував ексміністр.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".