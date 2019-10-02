Справу про побиття поліцейським у Полтаві студента і жінки розслідуватиме ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДБР.
За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".
Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступилися перехожі, серед яких був і неповнолітній.
Перебуваючи в нетверезому стані і попри попереджувальний постріл у повітря, здійснений мешканцем сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесних ушкоджень битою.
У підсумку неповнолітнього прооперували і видалили селезінку, другий громадянин зазнав перелому ноги, мешканець будинку, який намагався перешкодити бійці, - легких тілесних ушкоджень.
Розслідування обставин бійки пребуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки - повідомили правоохоронці.
Нині слідчі допитують свідків і готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.
Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження".