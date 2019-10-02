Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Як зазначили в штабі, в порушення Мінських угод, противник також відкрив вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Богданівки по ділянці розведення - з великокаліберних кулеметів;

- неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм;

- поблизу Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Золотого по ділянці розведення - зі стрілецької зброї.

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"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Миколаївки - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Новогнатівки і Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;

- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.



