Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на три анонімні джерела.

За їхніми даними, Держдеп схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на продаж зброї.

За словами одного із чиновників, Україна планує купити 150 протитанкових ракет і дві додаткові установки.

У виданні наголосили, що договір не є частиною військової допомоги для України в розмірі 250 мільйонів доларів, яку Конгрес схвалив раніше.

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Як повідомлялося, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення щодо продажу Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого 2018 року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва зі США отримає не тільки Javelin. У квітні Javelin доставили в Україну.



Нагадаємо також, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.