Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту"

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, депутати збираються повторно розглянути з пропозиціями Президента Володимира Зеленського ухвалені парламентом попереднього скликання закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України та Виборчий кодекс України.

Закон про держпідтримку "Пласту" глава держави ветував 4 вересня, а Виборчий кодекс - 14 вересня, оскільки вони передусім містять положення, які не відповідають Конституції України. Відповідно до Регламенту роботи Верховної Ради, тепер народні депутати мають або врахувати надані Президентом пропозиції або подолати його вето 300 голосами.

Зазначені законопроєкти депутати мають розглянути 14 і 15 питаннями.

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Першими ж у вівторок Рада збирається розглянути проєкти постанов про внесення зміни до порядку денного другої сесії (№2101-5) і про утворення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів війни (№2153).

Далі друге читання в парламенті мають пройти законопроєкти №2036 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (стосовно перезавантаження НАЗК), №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ".

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Окрім того, у першому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкт "Про Бюро фінансових розслідувань". Порядком денними передбачається розгляд основного законопроєкту №1208, зареєстрованого головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, та двох альтернативних до нього. Передбачається, що Бюро фінрозслідувань стане органом, який поєднає в собі функції трьох силових структур - податкової міліції, яка ліквідується, Міністерства внутрішніх справ у контексті розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і Служби безпеки України стосовно розслідування цих самих злочинів.