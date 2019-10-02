"Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів. Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень "про особливості...." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після. Усе інше - предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається). І це - все", - роз'яснив Яременко.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".