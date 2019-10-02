Не бачу нічого сенсаційного чи образливого для ЄС у розмові Зеленського і Трампа, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Якщо чесно, як дипломат я не побачив у цій стенограмі якоїсь суперсенсації чи образливих речей. Президент одразу після того, як стенограма стала здобутком громадськості, прокоментував, що він висловив оцінку рівню підтримки країн ЄС, і він наголосив на тому, що ми надзвичайно вдячні, насправді, Європейському Союзу. А критика його стосувалася конкретних питань. Це повернення Росії до ПАРЄ і будівництво "Північного потоку-2". І це, дійсно, ті питання, в яких, на жаль, ми, відверто скажу, не відчуваємо достатньої підтримки наших європейських партнерів. Але це нормально. Тому що є питання, де наші інтереси збігаються, є питання, де наші інтереси не збігаються", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, він особисто спілкувався з колегами з Брюсселя після цих публічних дискусій. Він зазначає, що є "базове взаєморозуміння того, що це не привід для якихось образ".

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"Тому що, насправді, ми дуже цінуємо підтримку Європейського Союзу загалом, і таких країн, як Німеччина та Франція. Але я завжди казав і кажу, що зважаючи на ситуацію, в якій опинилася Україна, з точки зору російської агресії, скільки підтримки б не надавали, хочеться завжди більше. Я бачив і відвертіші, жорсткіші оцінки, тому на мене, як на дипломата, ця стенограма такого сильного враження не справляє. Тут просто був порушений принцип конфіденційності розмови в силу політичної кризи, яка назріла в Сполучених Штатах", - розповів Кулеба.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.