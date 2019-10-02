Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана в Росію і в напрямку Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про перельоти в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які "Схеми" отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу Президента подав позов на журналістів. Під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам журналістів у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу.

"По суті, суд уже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів. Фактично, в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів. Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що вони офіційно дають таку інформацію тільки суду", – сказав адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов.

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"Очевидно, що журналісти захищають свої джерела і розкривати їх не будуть. Водночас суд має зібрати та дослідити всі докази у справі. Для цього він може в рамках процесу робити запити у відповідні органи. Це вимагає часу, але так і відбувається встановлення істини. У нашому випадку суддя не вважає за потрібним це робити. Схоже, на це і зроблена ставка – щоб у прискореному темпі розглянути цю справу і, очевидно, задовольнити позов. Це пан Богдан – і статусність позивача очевидно до чогось призводить у цій справі", – додав адвокат.

Нагадаємо, Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що в 2018 році - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три зльоти і три вильоти.

Він подав позов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказано трьох журналістів - Валерія Єгошина, Максима Савчука та Наталю Седлецьку, а також НСТУ.

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